Павло Василенко

У збірної України на старті відбору ЧС-2026 чекають два складні матчі против Франції та Азербайджану, на які гравці налаштувалися виграти. Про це воротар синьо-жовтих Дмитро Різник заявив в інтерв'ю сайту «Український футбол».

«Будуть дві тяжкі гри, але ми налаштовуємося тільки на перемогу. Побачимо, як воно вийде. Перед нами стоїть задача вийти на чемпіонат світу і ми будемо самовіддано працювати для виконання цієї цілі. Як перемогти Францію? Звісно, це сильна команда, з топовим підбором гравців на кожній позиції, але зі всіма можна грати і перемагати. Наш тренер, Сергій Станіславович Ребров, розбере слабкі місця суперника і розкаже, як діяти проти них на полі».

Домашній поєдинок відбірного турніру ЧС-2026 проти Франції, який заплановано на 5 вересня (початок о 21:45 за київським часом), збірна України проведе у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав».