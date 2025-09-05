Україна ‒ Франція: де дивитися трансляцію матчу відбору ЧС-2026
Поєдинок пройде сьогодні
близько 2 годин тому
Фото - УАФ
5 вересня відбудеться гра першого туру групи D кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними України та Франції.
Матч пройде у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав». Початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом.
Де дивитися матч Україна – Франція
В Україні пряму трансляцію можна буде переглянути на платформі MEGOGO за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK N+S», а також у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах на телеканалі «MEGOGO СПОРТ».
9 вересня о 19:00 за Києвом українська збірна зіграє в Баку проти азербайджанців.