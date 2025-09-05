Павло Василенко

5 вересня відбудеться гра першого туру групи D кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними України та Франції.

Матч пройде у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав». Початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Україна – Франція

В Україні пряму трансляцію можна буде переглянути на платформі MEGOGO за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK N+S», а також у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах на телеканалі «MEGOGO СПОРТ».

9 вересня о 19:00 за Києвом українська збірна зіграє в Баку проти азербайджанців.