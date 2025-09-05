Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо в інтерв’ю BLIK.ua висловився напередодні поєдинку синьо-жовтих проти Франції у відборі ЧС-2026.

«Я не чекаю нічого хорошого. Збірна давно не грала, тому навіть спрогнозувати склад складно. Та й маємо багато травмованих. А Франція – команда топ-рівня, беззаперечний фаворит. Нам може допомогти лише диво.

Боюся, щоб наші не пропустили 4–5 м’ячів. Хоча французи грають у чемпіонатах з колосальними навантаженнями, тож якщо заб’ють 2–3 голи, то просто доведуть справу до перемоги, не витрачаючи зайвих сил».