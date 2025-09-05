Сабо: «Боюся, щоб збірна України не пропустила 4–5 м’ячів»
Фахівець зробив невтішний прогноз
близько 2 годин тому
Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо в інтерв’ю BLIK.ua висловився напередодні поєдинку синьо-жовтих проти Франції у відборі ЧС-2026.
«Я не чекаю нічого хорошого. Збірна давно не грала, тому навіть спрогнозувати склад складно. Та й маємо багато травмованих. А Франція – команда топ-рівня, беззаперечний фаворит. Нам може допомогти лише диво.
Боюся, щоб наші не пропустили 4–5 м’ячів. Хоча французи грають у чемпіонатах з колосальними навантаженнями, тож якщо заб’ють 2–3 голи, то просто доведуть справу до перемоги, не витрачаючи зайвих сил».
Збірна України стартує у кваліфікації матчем проти Франції 5 вересня у Вроцлаві (початок – о 21:45), а 9 вересня зіграє на виїзді з Азербайджаном.
Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.