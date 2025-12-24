Різник: «Українська Прем’єр-ліга зараз стає цікавішою»
Воротар Шахтаря оцінив рівень чемпіонату
близько 1 години тому
Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник висловився про рівень Української Прем'єр-ліги, а також оцінив силу суперників своєї команди у Лізі конференцій.
Він наголосив на специфіці внутрішніх змагань і поділився думкою про те, яке завдання Шахтар ставить перед собою на євроарені.
«УПЛ зараз стає цікавішою. З’являються команди з фінансами, які можуть дозволити собі підписувати якісних гравців. Це добре для чемпіонату. Якщо приїжджають легіонери – рівень зростає.
Що стосується єврокубків, то у нашій групі був рівень, з яким Шахтар має справлятися. Так, там є сильні команди, які добре грають і є чемпіонами своїх ліг. Але загалом ми добре пройшли перші етапи, напряму вийшли до 1/8 фіналу, уникнувши зайвого матчу в лютому. Це плюс для нас. Наше завдання – викладатися на максимум і в чемпіонаті України, і в єврокубках, і ми це робимо».
