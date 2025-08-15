Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник в інтерв’ю сайту Трибуна прокоментував результат матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького Панатінаїкоса (0:0, по пенальті – 3:4).

«Усі виснажені, билися до останнього. Нам не пощастило у серії післяматчевих пенальті. Я вважаю, що це нефарт – таке буває у футболі. Тому нам потрібно тримати вище голову та рухатися далі.

Я не можу сказати, що ми погано грали – ми всі билися в меншості до останнього та показували нічим не гіршу гру, за Панатінаїкос. Тому я вважаю, що гра показала, що у нас є характер. Хоч ми й молода команда».