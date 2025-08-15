Асистент головного тренера Шахтаря Керем Яваш підбив підсумки матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса (0:0, по пенальті – 3:4).

«Навіть удесятьох ми добре діяли в обороні, чинили опір і були командою, яка мала більше шансів, але пенальті у футболі незамінні. Саме через ці пенальті ми вибули з основного етапу Ліги Європи УЄФА, куди так прагнули потрапити. Водночас задоволені грою та виступами футболістів. Бачимо, що прогресуємо. Ми просто засмучені тим, що не змогли досягти результату.

Тепер проведемо ґрунтовний аналіз цієї гри і зосередимося на наступному матчі УПЛ. Після цього зіграємо в плейоф із Серветтом, щоб пройти до основного етапу Ліги конференцій. Віримо, що ця команда заслуговує на участь у європейських змаганнях, і переконані, що там будемо мати успіх. Я вірю, що наша гра покращиться і ми виступатимемо іще краще на груповому етапі», – цитує Яваша пресслужба «гірників».