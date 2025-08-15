Стало відомо, що сказав Туран після поразки Шахтаря від Панатінаїкоса у кваліфікації Ліги Європи
«Гірники» не змогли пройти грецьку команду
37 хвилин тому
Асистент головного тренера Шахтаря Керем Яваш після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса (0:0, по пенальті – 3:4) повідомив, що сказав наставник «гірників» Арда Туран у роздягальні, якого було вилучено на 82-й хвилині поєдинку.
«Коли тренер Арда зайшов до роздягальні, він зазначив, що задоволений виступом, боротьбою та грою наших гравців. Привітав команду з цим. Також сказав, що після таких результатів у таких іграх набуваєш досвіду, і з цим досвідом ми продовжуватимемо прогресувати. Ми ніколи не здамося. Наші виступи і стиль гри покращуватимуться», – цитує Яваша пресслужба «гірників».
Суперником Шахтаря у кваліфікаційному плей-оф-раунді Ліги конференцій буде Серветт (Швейцарія).