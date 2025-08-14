Сергій Стаднюк

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар у Кракові знову зіграв унічию з Панатінаїкосом, але програв двохматчеве протистояння.

Перший тайм пройшов майже без моментів у обидва боки. Команди завдали лише по три удари по воротах. І лише один з них прийшовся в площину. Загальний xG на обидвох суперників склав лише 0.19 голу.

Дещо змінилася гра після перерви. Шахтар намагався домінувати, взявши м’яч під свій контроль. Але контратаки Панатінаїкоса були аж занадто гострими. При цьому, в «гірників» лише в середині другого тайму з’явилася гострота.

Підопічні Арди Турана нарощували оберти. Але всі намагання вирішити справу в основний час вирішила жахлива помилка Очеретька. Молодий хавбек пішов у не найпотрібніший підкат на своїх половині поля і заробив другу жовту. Втім, «помаранчево-чорні» могли вирвати перемогу й у меншості – м’яч з метра дивом влучив у стійку, а удар на добиванні пройшов повз ворота.

У додатковий час номінальні господарі обережно зіграли за рахунком, намагаючись вибігати у контратаки. На останніх секундах «гірники» отримали право виконати небезпечний штрафний, але не зуміли вдало його розіграти. А у серії пенальті Назарина з першого удару вже поставив команду в скрутне становище, пробивши у стійку. В підсумку так воно і пішло: з трьома промахами «гірники» програли «лотерею».

Панатінаїкос вийшов до раунду плей-оф Ліги Європи, де зіграє з турецьким Самсунспором. Шахтар відправляється до Ліги конференцій, де зустрінеться зі швейцарським Серветтом.

Ліга Європи. Третій раунд кваліфікації, матч-відповідь

Шахтар – Панатінаїкос 0:0 (0:0 – перший матч; 3:4 – пен.)

Шахтар: Різник, Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус, Очеретько, Марлон (Назарина, 101), Бондаренко, Невертон, Еліас, Аліссон (Швед, 109).

Панатінаїкос: Дронговські, Кір’якопулос (Єремеєфф, 113), Туба, Палмер-Браун, Коцірас (Єдвай, 101), Чірівелья, Гнезда Черін (Сіопіс, 91), Максимович, Тете (Зарурі, 76), Свідерські (Йоаннідіс, 75), Пельїстрі (Манчіні, 101).

Попередження: Попередження: Бондар, 28, Очеретько, 48, Назарина, 111 – Гнезда-Черін, 52, Коцірас, 92, Чірівелья, 97, Сіопіс, 105+1, Туба, 120+2

Вилучення: Очеретько, 81 (Друга ЖК)

