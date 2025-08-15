Тренер Шахтаря: «Це було невдале рішення арбітра»
Фахівець залишився незадоволеним роботою суддів
близько 1 години тому
Асистент головного тренера Шахтаря Керем Яваш прокоментував вилучення півзахисника донецької команди Олега Очеретька в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи з Панатінаїкосом (0:0, по пенальті – 3:4).
«На 82-й хвилині один із наших футболістів отримав другу жовту картку, і, з урахуванням компенсованого часу, ми майже половину матчу грали вдесятьох. Звісно, вважаємо, що це було невдале рішення арбітра, бо той епізод не тягнув на другу жовту. На такому рівні арбітри мають бути більш уважними, адже грати вдесятьох на такому рівні непросто, тому ми не поділяємо думку судді і вважаємо, що це його рішення було невдалим– цитує Яваша пресслужба «гірників».
Суперником Шахтаря у кваліфікаційному плей-оф-раунді Ліги конференцій буде Серветт (Швейцарія).