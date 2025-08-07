Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник підтвердив, що до його персони виявляє інтерес англійський клуб Сандерленд. При цьому сам гравець зазначив, що на даний момент продовжує виступати за Шахтар і зосереджений на завданнях команди. Цитує гравця Трибуна.

«Так, інтерес був, все правильно, можу підтвердити. Проте я гравець Шахтаря і радий цьому».

26-річний голкіпер у поточному сезоні провів п'ять поєдинків, у яких пропустив лише два м'ячі та чотири рази зберіг ворота у недоторканності. Його контракт із донецьким клубом розрахований до кінця 2027 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Різника оцінюється в 7 мільйонів євро. В активі Дмитра також три матчі за збірну України.

Нагадаємо, 7 серпня Шахтар проведе перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького Панатінаїкоса. Зустріч пройде на Олімпійському стадіоні в Афінах і розпочнеться о 21:00 за київським часом.