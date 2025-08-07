Різник відреагував на чутки про зацікавленість Сандерленда
Дмитро Різник розповів про інтерес з боку клубу АПЛ
16 хвилин тому
Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник підтвердив, що до його персони виявляє інтерес англійський клуб Сандерленд. При цьому сам гравець зазначив, що на даний момент продовжує виступати за Шахтар і зосереджений на завданнях команди. Цитує гравця Трибуна.
«Так, інтерес був, все правильно, можу підтвердити. Проте я гравець Шахтаря і радий цьому».
26-річний голкіпер у поточному сезоні провів п'ять поєдинків, у яких пропустив лише два м'ячі та чотири рази зберіг ворота у недоторканності. Його контракт із донецьким клубом розрахований до кінця 2027 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Різника оцінюється в 7 мільйонів євро. В активі Дмитра також три матчі за збірну України.
Нагадаємо, 7 серпня Шахтар проведе перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького Панатінаїкоса. Зустріч пройде на Олімпійському стадіоні в Афінах і розпочнеться о 21:00 за київським часом.