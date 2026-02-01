Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями після гостьової нічиєї з Тоттенгемом у матчі 24-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Це була хороша гра. Нам стало важче після того, як ми пропустили. Загалом це був справді якісний виступ, але, на жаль, ми не змогли виграти. Тоттенгем багато діяв в обороні, забив, а потім перехопив ініціативу. В окремі відрізки вони контролювали гру краще за нас.

Ми граємо на високому рівні. Нам іноді не вистачає стабільності, щоб перемагати тоді, коли це роблять конкуренти. Попереду ще 14 матчів, це багато. Відставання від Арсенала становить шість очок, - передає слова Гвардіоли BBC.