Павло Василенко

Виліт збірної Норвегії у чвертьфіналі чемпіонату світу 2026 року спричинив справжній вибух емоцій у соцмережах. Головним об’єктом критики став нападник мадридського Атлетіко Александер Серлот, який опинився під безпрецедентною хвилею хейту після матчу з Англією.

Лише за добу під останньою публікацією футболіста в Instagram з’явилося понад 85 тисяч коментарів, більшість із яких містили образи та звинувачення. Причиною став епізод наприкінці першого тайму, коли Серлот у перспективній атаці не віддав передачу на абсолютно вільного Ерлінга Голанда. Багато вболівальників переконані, що саме цей момент став переломним у матчі та коштував норвежцям історичного виходу до півфіналу.

Ситуація вийшла далеко за межі спортивних дискусій. Дівчина футболіста Лена Селнес оприлюднила скріншоти повідомлень із погрозами та закликами до самогубства, які надходили їхній родині після гри. Вона закликала людей пам’ятати про межі людяності навіть у моменти розчарування.

Сам Серлот також пояснив суперечливий епізод. За його словами, він хотів віддати передачу Голанду, але вважав, що захисник Джон Стоунз перекрив лінію пасу. Нападник визнав, що ухвалив неправильне рішення, і зрештою атака завершилася невдало. Однак ці пояснення поки не змогли заспокоїти розлючених уболівальників.