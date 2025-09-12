Ексзірка Роми некомпліментарно висловився про Довбика
Артем втратив статус гравця основи
36 хвилин тому
Ексфутболіст Роми та збірної Бельгії Раджа Наінголлан висловився про гру українського нападника римлян Артема Довбика на тлі Ману Коне та ветерана Едіна Джеко. Його слова наводить Fantalab.
Довбик переоцінений. Я не думаю, що Коне переоцінюють чи недооцінюють. Він сильний гравець. У нього неможливо відібрати м’яч, бо він дуже сильний фізично, але в нього немає ні асистів, ні голів. Я бачив так багато таких, як він, які, можливо, не досягають найвищого рівня. Я б поставив його серед найкращих півзахисників Серії А з точки зору його стилю гри, але в нього немає ні результативних передач, ні голів.
Джеко - один із найкращих нападників. Він змушує інших грати краще, у нього є асисти, і в нього є бачення», - сказав Наїнгголан.
