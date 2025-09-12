Ексфутболіст Роми та збірної Бельгії Раджа Наінголлан висловився про гру українського нападника римлян Артема Довбика на тлі Ману Коне та ветерана Едіна Джеко. Його слова наводить Fantalab.

Довбик переоцінений. Я не думаю, що Коне переоцінюють чи недооцінюють. Він сильний гравець. У нього неможливо відібрати м’яч, бо він дуже сильний фізично, але в нього немає ні асистів, ні голів. Я бачив так багато таких, як він, які, можливо, не досягають найвищого рівня. Я б поставив його серед найкращих півзахисників Серії А з точки зору його стилю гри, але в нього немає ні результативних передач, ні голів.

Джеко - один із найкращих нападників. Він змушує інших грати краще, у нього є асисти, і в нього є бачення», - сказав Наїнгголан.