Павло Василенко

Рома, за яку виступає український форвард Артем Довбик, досягла угоди з Манчестер Юнайтед щодо підписання Джейдона Санчо. Загальна вартість трансферу становитиме 22 мільйони євро.

«Вовки» пропонують початкову оренду з обов'язковим пунктом викупу. Зараз римляни ведуть переговори щодо особистих умов гравця, їхня пропозиція стосується контракту до середини 2030 року.

Інтерес до Санчо виявляв Бешикташ, але гравець не має бажання грати в Туреччині. Ювентус хотів підписати англійця, але зараз не робитиме жодних спроб його придбання.

Минулого сезону Санчо грав в оренді в Челсі. У контракті між Манчестер Юнайтед і лондонцями був пункт про обов'язковий викуп, але сині його не виконали, вважаючи за краще виплатити фінансову компенсацію.