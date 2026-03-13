41-річний Сілва – найстарший дебютант в історії Ліги Європи
Бразилець допоміг Порту на виїзді перемогти Штутгарт
близько 2 годин тому
Тіаго Сілва / Фото - Yahoo
Порту на виїзді переміг «Штутгарт» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (2:1).
Центральний захисник гостей бразилець Тіаго Сілва вийшов у стартовому складі команди.
41-річний ексгравець збірної Бразилії став найстаршим дебютантом в історії Ліги Європи.
Нагадаємо, що Сілва перейшов до португальського клубу у грудні минулого року.
У цьому сезоні за Порту Тіаго зіграв 7 матчів, результативними діями не відзначився.
