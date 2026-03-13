Ліон Яремчука врятувався в першому матчі з Сельтою в 1/8 фіналу Ліги Європи
Українець допоміг своїй команді уникнути поразки
близько 3 годин тому
Сельта – Ліон / Фото - Yahoo
Французький Ліон уникнув поразки у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи-2025/26 проти іспанської Сельти.
Рятівний гол на 87-й хвилині забив бразильський нападник Ендрік.
Однак момент вийшов досить спірним – з відео, опублікованим з лінії воріт, можна припустити, що м'яч закотив українець Роман Яремчук.
В офіційному протоколі матчу автором забитого голу значиться саме Ендрік.
Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перший матч
Перший матч. 12 березня
Сельта – Ліон 1:1
Голи: Руеда, 25 – Ендрік, 87
Вилучення: Іглесіас, 55
Нагадаємо, Ліон Яремчука зіграв внічию з Парижем і випав з топ-3 чемпіонату Франції.
Поділитись