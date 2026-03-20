Шахтар поступився Леху, але вийшов до чвертьфіналу Ліги конференцій
Гірники пройшли у наступний раунд за сумою двох матчів
близько 2 годин тому
Донецький Шахтар став чвертьфіналістом Ліги конференцій сезону 2025/26. У матчі-відповіді 1/8 фіналу гірники програли польському Лех. Попри поразку, український клуб пройшов далі завдяки перемозі у першій зустрічі (3:1).
Польська команда вийшла вперед на початку гри після точного удару головою Міхаеля Ісхака. Наприкінці першого тайму Лех подвоїв перевагу — Ісхак реалізував пенальті, призначений за гру рукою Вінісіуса Тобіаса. Цей гол зрівняв рахунок за сумою двох матчів (3:3).
У другому таймі Шахтар зумів скоротити відставання завдяки автоголу Жоау Моутінью, який зрізав м’яч у власні ворота після прострілу гірників. Цей м'яч і став фінальним у зустрічі.
Ліга конференцій. 1/8 фіналу. Матч-відповідь
Шахтар – Лех – 1:2 (перший матч – 3:1)
Голи: Моутінью, 67, автогол – Ісхак, 13, 45+7 пен.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
