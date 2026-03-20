Денис Сєдашов

Донецький Шахтар став чвертьфіналістом Ліги конференцій сезону 2025/26. У матчі-відповіді 1/8 фіналу гірники програли польському Лех. Попри поразку, український клуб пройшов далі завдяки перемозі у першій зустрічі (3:1).

Польська команда вийшла вперед на початку гри після точного удару головою Міхаеля Ісхака. Наприкінці першого тайму Лех подвоїв перевагу — Ісхак реалізував пенальті, призначений за гру рукою Вінісіуса Тобіаса. Цей гол зрівняв рахунок за сумою двох матчів (3:3).

У другому таймі Шахтар зумів скоротити відставання завдяки автоголу Жоау Моутінью, який зрізав м’яч у власні ворота після прострілу гірників. Цей м'яч і став фінальним у зустрічі.

Ліга конференцій. 1/8 фіналу. Матч-відповідь

Шахтар – Лех – 1:2 (перший матч – 3:1)

Голи: Моутінью, 67, автогол – Ісхак, 13, 45+7 пен.

⌛️ Матч у Кракові завершено. Крокуємо до чвертьфіналу за підсумками протистояння! 👊



🔜 Наступний суперник у Лізі конференцій – нідерландський «АЗ Алкмар» 🇳🇱#ШахтарЛех (1:2) | #Shakhtar #UECL pic.twitter.com/BHpGg4IuRW — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 19, 2026

Ліон з Яремчуком поступився Сельті та вилетів із Ліги Європи.