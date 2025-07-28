Павло Василенко

Продаж абонементів на матчі Роми, гравцем якої є український нападник Артем Довбик, перевищує очікування. Вболівальники готові побити рекорд клубу з продажу абонементів.

Італійські фанати славляться своєю непохитною відданістю улюбленим клубам. Рома не виняток: щороку вона продає десятки тисяч абонементів.

Рекордним став став сезон 2001/02, коли джаллоросси зуміли розпродати переважну більшість місць на «Стадіо Олімпіко».

Вболівальникам Роми було продано понад 47 000 абонементів. Схоже, цей результат може повторитися і цього сезону: абонементи на регулярний сезон розлітаються як гарячі пиріжки.

За даними італійських ЗМІ, джалороссі продали 40 000 абонементів за місяць до початку сезону. Це число продовжує зростати. Щодня у касах клубу продається кілька сотень квитків. Продаж почався лише два тижні тому.

Якщо ця тенденція збережеться, Стадіо Олімпіко поб'є абсолютний рекорд. Це стане значним досягненням, особливо враховуючи технічний стан стадіону, що погіршується, і його обмежену місткість.

Що стоїть за раптовим напливом уболівальників Роми? Говорять, що саме Джан П'єро Гасперіні став рушійною силою, яка приваблює їх на трибуни. Вболівальники не сумніваються, що під його керівництвом Рома здатна поборотися за титул.