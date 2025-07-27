Павло Василенко

Нападник італійської Роми та національної збірної України Артем Довбик знову зацікавив керівництво турецького Бешикташа, який нещодавно зазнав поразки від донецького Шахтаря (2:4) у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

За даними FOTOSPOR, турецький клуб повернувся до кандидатури зірки збірної України, яким цікавився ще наприкінці травня. Перемовини між клубами знову розпочалися.

Довбик у минулому сезоні зіграв у 45 матчах за Рому в усіх турнірах, забив 17 голів та віддав дві результативні передачі.

Контракт Артема з римлянами діє до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 млн євро.