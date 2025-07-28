Павло Василенко

Рома визначилася з ціною на свого українського форварда Артема Довбика, якого хоче підписати турецький Бешикташ.

Римський клуб готовий продати нападника і просить за нього близько 35 млн євро. Про це інформує журналіст La Gazzetta dello Sport Франческо Бальцані.

Зазначимо, що 28-річний футболіст продовжує відновлюватися, оскільки раніше медичний штаб «вовків» діагностував у гравця м'язову втому.

Довбик у минулому сезоні зіграв у 45 матчах за Рому в усіх турнірах, забив 17 голів та віддав дві результативні передачі.

Контракт Артема з римлянами діє до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 млн євро.