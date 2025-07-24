На Довбика з’явився претендент з Іспанії
Бетіс проявляє інтерес до українця
близько 1 години тому
Артем Довбик/фото: Рома
Іспанський клуб Бетіс виявляє інтерес до українського нападника Артема Довбика, який зараз виступає за Рому. Про це повідомляє італійське видання Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, у стані римської команди поки що немає ясності щодо майбутнього 28-річного форварда, чим може скористатися представник Ла Ліги. Проте офіційних пропозицій щодо Довбика на даний момент у Рому не надходило.
Минулого сезону Артем відзначився 17 забитими м'ячами та двома гольовими передачами у 45 матчах за римлян. Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2029 року, а ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить близько 30 мільйонів євро.