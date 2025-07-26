Роберто Пруццо висловив думку, що Еван Фергюсон і Артем Довбик цілком можуть скласти ефективний дует у складі Роми, оскільки обидва представляють різні типи нападників і добре доповнюють один одного.

«У Довбика та Фергюсона різні характеристики, тож це можливо. Я з тих, хто дав би українцю ще один шанс. Довбик не всім подобається, але статистика — на його боці, і якщо він заб'є 30 голів цього сезону, то стане топгравцем на трансферному ринку майбутнього. І в цьому випадку Гасперіні (головний тренер Роми) може зіграти вирішальну роль», – сказав Пруццо в інтерв'ю виданню La Gazzetta dello Sport.

Римський клуб завершив сезон 2024/25 на п'ятому місці в Серії А, забезпечивши собі участь у Лізі Європи, де розпочне боротьбу одразу з групового етапу. Артем Довбик у минулому сезоні провів 45 офіційних матчів за команду, відзначившись 17 забитими м'ячами та трьома гольовими передачами.

За даними Transfermarkt, вартість українського форварда складає 30 мільйонів євро. Його контракт із Ромою розрахований до кінця червня 2029 року.

Раніше повідомлялося, що на Довбика з’явився претендент з Іспанії.