Павло Василенко

Український нападник Артем Довбик може найближчим часом змінити клуб. За інформацією італійського журналіста Вінченцо Спеннагалдо, серйозний інтерес до форварда Роми проявляє амстердамський Аякс, який уже звернувся до римлян із пропозицією щодо оренди 29-річного футболіста.

Нідерландський клуб готовий заплатити за тимчасовий перехід українця, однак у Римі погодяться на такий варіант лише за однієї умови – в угоді має бути прописаний обов'язковий викуп після завершення оренди. «Вовки» хочуть отримати гарантії повноцінного трансферу, а не ризикувати поверненням гравця через рік.

Переговори між сторонами тривають, і найближчими днями вони можуть вийти на вирішальну стадію. Якщо клубам вдасться знайти компроміс, Довбик продовжить кар'єру в чемпіонаті Нідерландів.

Минулого сезону українець зіткнувся з серйозними проблемами через травму, отриману в січні 2026 року в матчі проти Лечче. Попри тривале відновлення, він провів 18 матчів за Рому, забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі. Його контракт із римським клубом діє до літа 2029 року, а трансферна вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 15 мільйонів євро.