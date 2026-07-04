Володимир Кириченко

Форвард збірної України Артем Довбик з великою ймовірністю залишить Рому. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, для 29-річного нападника пріоритетом є повернення до Іспанії.

Довбик переконаний, що зміна обстановки допоможе йому повернути впевненість у собі та знову стати ключовою фігурою команди, отримавши стабільне місце в основному складі.

Повідомляється, що інтерес до українця проявляють Бетіс та Атлетіко Мадрид, які уважно стежать за розвитком ситуації та можуть перейти до конкретних дій найближчими тижнями.

Раніше з’явилась інформація, що Рома готова розглядати пропозиції щодо оренди з правом викупу Довбика, а не лише повноцінний трансфер.

Нагадаємо, Дженоа розпочала переговори щодо трансферу Довбика.