Рома прагне скористатись становищем Мохаммеда Салаха в Ліверпулі на предмет повернення єгипетського форварда до Риму, повідомляє Giallorossi.

Керівництво Роми вважає, що зможе переконати «Фараона» вдруге одягнути футболку римського клубу.

На шляху такого розвитку подій можуть стати особисті умови Салаха, який в Ліверпулі отримує 400 тисяч фунтів на тиждень, враховуючи інтерес до Мохаммеда із Саудівської Аравії.

Єгиптянин виступав за Рому з 2015 по 2027 рік: 83 матчі, 34 голи, 21 асист.

Салах в поточному сезоні відіграв за Ліверпуль 20 матчів: 5 голів, 4 асисти. Нині Мохаммед в розташуванні збірної Єгипту змагається за перемогу на Кубку африканських націй.

