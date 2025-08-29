Форвард Роми та збірної України Артем Довбик, найімовірніше, змінить команду цього літа. Про це повідомив італійський журналіст Альфредо Педулла.

За його словами, після того як стало зрозуміло, що український нападник не входить у плани нового головного тренера Джан П’єро Гасперіні, Довбик став серйозним фінансовим тягарем для клубу через свою зарплатню.

Керівництво Роми готове віддати гравця в оренду, щоб частково розвантажити зарплатну відомість.

Також зазначається, що римляни розглядали варіант обміну Довбика на нападника Мілана Сантьяго Хіменеса, однак мексиканець не виявив бажання змінювати команду.

За інформацією Педулли, Мілан може орендувати українця без обміну, а ще одним варіантом для Довбика є перехід у Вільярреал, інтерес якого став відомий напередодні.

Нагадаємо, що Рома придбала Артема Довбика у Жирони за 30,5 мільйона євро. У своєму дебютному сезоні в Італії форвард відіграв 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.