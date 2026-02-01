Кар'єра іспанського нападника Браяна Сарагоси різко пішла вгору взимку 2024 року, коли він перейшов із Гранади до мюнхенської Баварії за 17 мільйонів євро.

24-річного футболіста розглядали як варіант для посилення складу та закриття кадрових проблем, проте закріпитися у команді йому так і не вдалося. У підсумку для гравця був уже другий етап оренди поспіль — цього разу в іспанській Сельті.

У першій половині сезону Сарагоса провів 26 матчів, відігравши 1420 хвилин, забив два м'ячі та зробив чотири результативні передачі, підтвердивши, що перебуває у гарній ігровій формі.

Взимку до футболіста виявила інтерес італійська Рома, яка запропонувала Баварії достроково перервати оренду в Іспанії та відправити гравця до Рима до кінця сезону з можливістю подальшого викупу, повідомив Ніколо Скіра.

Контракт Сарагоси до 2030 року вже узгоджено, а клубам залишилося залагодити лише окремі формальні моменти угоди.

Раніше Гамбург не пошкодував Баварію на очах у Компані.