Керівництво Роми припускає варіант дострокового розірвання орендної угоди з вінгером Астон Вілли Леоном Бейлі, інформує Corriere dello Sport.

28-річний футболіст перебрався до англійського клубу з леверкузенського Баєра у 2021 році. За цей час він провів 144 матчі та відзначився 22 забитими м'ячами. Проте минулого сезону ямаєць відзначився лише двічі, що стало однією з причин його відправки в оренду.

Адаптація в римській команді складається непросто: через м'язове ушкодження Бейлі зміг дебютувати лише в жовтні, а на даний момент у його активі лише одна результативна передача в дев'яти зустрічах.

Раніше також повідомлялося, що Рому може залишити і захисник Костас Цимікас, який, як і Бейлі, виступає за римський клуб на правах оренди.