Захисник Рієки Степан Радельіч підбив підсумки нічийного поєдинку з донецьким Шахтарем (0:0), зазначивши, що команда задоволена результатом.

Крім того, він звернув увагу на нестандартний тактичний підхід Шахтаря у цьому матчі.

«Від першої хвилини було видно, що вони сильні, з хорошими переходами, багато гравців вибігали в атаки. У другому таймі ми грали не дуже добре, але в кінці ми задоволені очком, а грою – не зовсім. Ми вибороли європейську весну, вітаю всіх у клубі, думаю, ми це заслужили.

Можу сказати, що Шахтар грав без класичного нападника і створював багато проблем там, де цей «нападник» опускався між лініями. Ми не зовсім добре його контролювали, у них були хороші діагоналі. Це відмінні гравці, вони багато вартують, показали, що є найскладнішим суперником. Ми здобули очко і щасливо повертаємося до Рієки, — Sportnet.hr.