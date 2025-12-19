Вацко — про трансферні плани Шахтаря на зиму: «Не буде феєрити»
Ймовірно «гірники» вже здійснили єдине підписання
близько 2 годин тому
Фото: Шахтар
У неділю, 14 грудня, донецький Шахтар оголосив про укладання угоди з нігерійським вінгером Проспером Оба, який до цього захищав кольори ЛНЗ.
На думку спортивного журналіста Віктора Вацка, трансфер колишнього лідера черкаського клубу цілком може стати єдиним придбанням гірників у ході зимової трансферної кампанії.
«Взагалі мій WhatsApp говорить, що Шахтар цієї зими не буде феєрити на трансферному ринку. І цілком вірогідно, що трансфер Проспера Оба так і залишиться єдиним зимовим придбанням Шахтаря», – повідомив Віктор Вацко в ефірі YouTube-програми «Вацко on air».