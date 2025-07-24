Новий конкурент Довбика відверто висловився про українця: «Ми зможемо створити гарне партнерство»
Еван Фергюсон вважає Артема хорошим футболістом
14 хвилин тому
Новоспечений форвард римської Роми Еван Фергюсон поділився думкою про свого одноклубника та конкурента українського нападника Артема Довбика.
«Очевидно, що клуб має багато хороших гравців. Довбик – один із них. Сподіваюся, ми зможемо створити гарне партнерство, починаючи з тренувань, а потім побачимо, що буде і яку схему обере тренер. Сподіваюся, у нас буде хороший сезон, і ми переживемо кілька чудових моментів разом. Вперед, Рома!», - сказав Фергюслн для Tuttomercatoweb.
Минулого сезону Довбик провів за римлян 45 зустрічей у всіх турнірах, у яких відзначився 17 голами та двома результативними передачами. Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2029 року, а авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 30 мільйонів євро.
Рома стартує у новому розіграші Серії А 23 серпня домашнім матчем проти Болоньї. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.
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