Новоспечений форвард римської Роми Еван Фергюсон поділився думкою про свого одноклубника та конкурента українського нападника Артема Довбика.

«Очевидно, що клуб має багато хороших гравців. Довбик – один із них. Сподіваюся, ми зможемо створити гарне партнерство, починаючи з тренувань, а потім побачимо, що буде і яку схему обере тренер. Сподіваюся, у нас буде хороший сезон, і ми переживемо кілька чудових моментів разом. Вперед, Рома!», - сказав Фергюслн для Tuttomercatoweb.

Минулого сезону Довбик провів за римлян 45 зустрічей у всіх турнірах, у яких відзначився 17 голами та двома результативними передачами. Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2029 року, а авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 30 мільйонів євро.

Рома стартує у новому розіграші Серії А 23 серпня домашнім матчем проти Болоньї. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.