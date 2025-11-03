Мілан в центральному матчі 10 туру Серії А зустрічався з Ромою. Матч на Сан-Сіро завершився з рахунком 1:0.

Команда українського нападника Артема Довбика змарнувала можливість вийти в лідери Серії А після того, як Наполі втратив очки в суботньому протистоянні з Комо (0:0).

Долю матчу вирішив єдиний гол Павловича наприкінці першого тайму, який вдало підставив ногу після швидкісного проходу Леана.

Найкращу нагоду відігратися Рома отримала наприкінці матчу, коли Фофана під час штрафного гостей високо підняв руки в стінці. До м'яча підійшов Дібала, який не зумів переграти Меньяна.

Кількома хвилинами раніше на полі з'явився Довбик, який розпочинав гру з лави запасних. Перед цим матчем в італійських медіа активно почали обговорювати, що Мілан переглядатиме Довбика в матчі з Ромою.

Серія А. 10 тур

Мілан - Рома 1:0

Гол: Павлович, 39