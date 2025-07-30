Агент Довбика відреагував на чутки щодо можливого відходу форварда з Роми
Олексій Люндовський має чітку відповідь
близько 4 годин тому
Представник нападника Роми Артема Довбика Олексій Люндовський поділився інформацією про плани свого клієнта в італійському клубі.
За словами агента, зараз Довбик повністю зосереджений на виступах за римську команду, в яку він перейшов влітку 2024 року.
«Артем зосереджений на підготовці до нового сезону Роми, зараз він думає тільки про це, і подібні чутки останніми днями тільки заплутують хлопця», – цитує Люндовського місцевий портал LaRoma24.
У сезоні, що завершився, 28-річний українець провів 45 поєдинків за Рому у всіх змаганнях, відзначившись 17 голами і двома результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що турецький клуб відновив перемовини щодо трансферу Довбика.
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