Представник нападника Роми Артема Довбика Олексій Люндовський поділився інформацією про плани свого клієнта в італійському клубі.

За словами агента, зараз Довбик повністю зосереджений на виступах за римську команду, в яку він перейшов влітку 2024 року.

«Артем зосереджений на підготовці до нового сезону Роми, зараз він думає тільки про це, і подібні чутки останніми днями тільки заплутують хлопця», – цитує Люндовського місцевий портал LaRoma24.

У сезоні, що завершився, 28-річний українець провів 45 поєдинків за Рому у всіх змаганнях, відзначившись 17 голами і двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб відновив перемовини щодо трансферу Довбика.