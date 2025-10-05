Павло Василенко

У матчі шостого туру Серії А Фіорентина на своєму полі програла Ромі з рахунком 1:2.

Український форвард римської команди Артем Довбик вийшов в стартовому складі і відзначився асистом на Матіаса Суле. Відзначимо, що Довбика було замінено на 59-й хвилині.

Фіорентина відкрила рахунок на 14-й хвилині завдяки точному удару Мойзе Кіна, але ще до свистка на перерву пропустила два м’ячі. У другому таймі більше голів не було.

Фіорентина займає 17-е місце в турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі три бали. Рома набрала 15 очок і вийшла на першу позицію.

Серія А, 6-й тур

Фіорентина – Рома – 1:2

Голи: Кін, 14 – Суле, 22, Крістанте, 30.