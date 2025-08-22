28-річний ямайський вінгер Леон Бейлі, нещодавно орендований Ромою у Астон Вілли, провів своє перше тренування у складі римлян. За англійський клуб футболіст виступав протягом чотирьох сезонів, зігравши 144 матчі та відзначившись 22 голами.

Проте вже після перших занять із новою командою у гравця виникли проблеми зі здоров'ям і лікарі підозрюють ушкодження прямого м'яза стегна на правій нозі.

Точний ступінь травми поки що не визначено. Найближчими днями Бейлі пройде поглиблене медичне обстеження, після чого розпочне курс відновлення у спортивному центрі клубу, про це офіційно повідомила пресслужба Роми.

