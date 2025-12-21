Ювентус в центральному матчі 16 туру Серії А виявився сильнішим за Рому. Матч в Турині завершився з рахунком 2:1.

Особливого підтексту додавало протистояння нинішнього наставника Юве Лучано Спаллетті проти колишнього клубу, з яким працював в 00-х та 2010--х роках.

Український нападник Роми Артем Довбик не встиг відновитись від травми до цього поєдинку.

Нічийний рахунок протримався майже весь перший тайм, поли на 44-й хвилині Консейсан не провів в гол у роздягальню, зробивши вагому заявку на перемогу.

По перерві господарі подвоїли перевагу завдяки голу Опенда, на який Рома вже не могла не відреагувати. Бальданці доволі швидко скоторив відставання в рахунку, проте в заключні хвилини Ювентус зміг вистояти, завадивши опоненту тимчасово вийти в лідери Серії А.

Серія А. 16 тур

Ювентус - Рома 2:1

Голи: Консейсан, 44, Опенда, 70 - Бальданці, 76