Романо анонсував трансфер Зінченка в Аякс протягом наступних 24 годин
Український захисник приєднається до голландського клуба
42 хвилини тому
Український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко продовжить кар'єру в амстердамському Аяксі, повідомляє Фабриціо Романо.
За даними джерела, клуби погодили піврічну оренду 29-річного футболіста. Найближчої доби Зінченко вирушить до Амстердама для проходження медичного огляду.
Цього сезону Зінченко на правах оренди виступає за Ноттінгем Форест, зіграв за клуб десять матчів, результативними діями не відзначився. За оцінкою порталу Transfermarkt, вартість гравця складає 15 мільйонів євро. Раніше ЗМІ повідомляли, що Форест може достроково завершити оренду футболіста.
Нагадаємо, що Аякс уже веде роботу над трансфером Зінченка, щоб посилити оборонні лінії команди.