Український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко, який перебуває в оренді у Ноттінгем Форест, може продовжити кар'єру в амстердамському Аяксі, повідомляє видання De Telegraaf.

За інформацією джерела, нідерландський клуб виявляє інтерес до 29-річного футболіста та веде переговори з його агентом. Сам Зінченко, як зауважують ЗМІ, позитивно ставиться до можливості переходу. Влітку 2026 року фулбек стане вільним агентом і Аякс планує підписати з ним довгостроковий контракт.

Зазначимо, що раніше Зінченко вже виступав у чемпіонаті Нідерландів. У сезоні 2016/17 він грав за ПСВ на правах оренди з Манчестер Сіті, провів 17 матчів і зробив чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що на Зінченка з’явилися нові претенденти.