За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Лідс Юнайтед уже кілька днів наполягає на переході 25-річного футболіста. Водночас ситуація залишається динамічною та може несподівано змінитися залежно від доступних для Челсі варіантів.

Михайло Мудрик має залишити Челсі до завершення трансферного дедлайну. Наразі лондонський клуб та потенційні претенденти обговорюють можливість оренди українського вінгера.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Мудрик хотів би продовжити кар’єру саме в Англійській Прем’єр-лізі. Українець прагне отримувати регулярну ігрову практику після повернення до футболу, а оренда може стати для нього можливістю знову набрати оптимальну форму та впевненість.

Мудрик перейшов до Челсі з донецького Шахтаря у 2023 році. Сума трансферу склала 61 мільйон фунтів стерлінгів. Контракт українця з лондонським клубом розрахований до 30 червня 2031 року.

Вінгер провів за синіх 73 матчі в усіх турнірах, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.

Наприкінці липня Мудрик отримав можливість повернутися на поле після того, як Футбольна асоціація Англії завершила дисциплінарну справу та скасувала його дискваліфікацію.