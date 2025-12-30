Роналдо: «Перес – найкращий президент, якого я знаю»
Зубастик оцінив роль керівника мадридського Реала у трансформації світового футболу
близько 1 години тому
Колишній нападник Реала та збірної Бразилії Роналдо поділився власним баченням того, як президент мадридського клубу Флорентіно Перес змінив не лише Реал, а й увесь футбольний світ.
Я не навчався в університеті, бо у 17 років уже грав за ПСВ. Я здобув ступінь MBA, подорожуючи світом і навчаючись у президентів, директорів з маркетингу, фінансів.
Реал є чимось особливим, адже вперше саме президент змінив футбол у всіх аспектах. Флорентіно Перес – найкращий президент, якого я знаю.
У клубу був борг у розмірі 300 мільйонів євро. Флорентіно продав тренувальну базу за цю суму та придбав іншу земельну ділянку поблизу аеропорту. Він інвестував у топових гравців, спочатку підписавши Фігу, а потім Зідана, мене та Бекхема.
Він змінив уявлення людей про футбол. Це була найбільша трансформація у футбольній індустрії. Футбол став таким, яким ми бачимо його сьогодні, саме завдяки Флорентіно Пересу. Для мене він як батько, і нас пов’язує міцна дружба, — передає слова Роналдо Marca.
Свій наступний матч Реал проведе у Ла Лізі проти Бетіса у неділю, 4 січня. Початок зустрічі о 17:15.