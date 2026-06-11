Павло Василенко

Чемпіонат світу з футболу 2026 року розпочнеться у четвер о 22:00 матчем-відкриттям між Мексикою та Південною Африкою. У чемпіонаті світу візьмуть участь до семи гравців віком за сорок.

Найстаршим учасником чемпіонату світу 2026 року є 43-річний шотландський воротар Крейг Гордон. Він точно не поб'є історичний рекорд єгипетського голкіпера Ессама Ель-Хадарі, який зіграв на чемпіонат світу-2018 у віці 45 років і 161 дня.

Найстаршим гравцем на полі є один з найкращих футболістів в історії – Кріштіану Роналду. Якщо він виграє трофей зі збірною Португалії, він стане найстаршим переможцем в історії. Рекорд належить італійцю Діно Дзоффу з чемпіонату світу 1982 року, якому було 40 років і 133 дні.

Португальський феномен також може стати найстаршим фіналістом і бомбардиром.

Роналду разом зі своїм давнім суперником у боротьбі за звання найкращого футболіста планети Ліонелем Мессі візьмуть участь у своєму шостому чемпіонаті світу, тим самим закріпившись на вершині історичного рейтингу.

Найстарші гравці на чемпіонаті світу 2026 року

1. Крейг Гордон (Шотландія/Хартс) – 43 роки та 162 дні

2. Кріштіану Роналду (Португалія/Аль-Наср) – 41 рік та 126 днів

3. Гільєрмо Очоа (Мексика/АЕЛ Лімасол) – 40 років та 333 дні

4. Лука Модрич (Хорватія/Мілан) – 40 років та 275 днів

5. Едін Джеко (Боснія і Герцеговина/Шальке) – 40 років та 86 днів

6. Мануель Ноєр (Німеччина/Баварія) – 40 років та 76 днів

7. Возінья (Кабо-Верде/Шавеш) – 40 років та 8 днів

8. Фернандо Муслера (Уругвай/Естудіантес) – 39 років та 360 днів

9. Юто Нагатомо (Японія/ФК Токіо) – 39 років та 272 дні

10. Ернан Галіндес (Еквадор/Уракан) – 39 років і 73 дні

Вперше у чемпіонаті світу візьмуть участь 48 команд. Загалом під час турніру буде зіграно 104 матчі. Кількість господарів також безпрецедентна – турнір спільно приймають Сполучені Штати, Канада та Мексика. Ще ніколи чемпіонат світу не проводився на території трьох країн.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.