Павло Василенко

Футбольний світ завмер – Кріштіану Роналду офіційно підтвердив, що чемпіонат світу 2026 року у США, Канаді та Мексиці стане для нього останнім у кар’єрі.

Легендарний нападник збірної Португалії, якому в червні виповнилося 40, має за спиною понад 950 забитих м’ячів і десятки рекордів. Проте навіть він визнає, що час бере своє.

«Однозначно, це буде мій останній чемпіонат світу. Мені виповниться 41 рік – і це буде слушний момент, щоб попрощатися», – заявив Роналду журналістам.

П’ятиразовий володар «Золотого м’яча» також повторив у розмові з Пірсом Морганом, що завершення його блискучої кар’єри – вже не за горами.

«Будьмо чесними – коли я кажу «незабаром», то, мабуть, грати залишилося рік чи два», – зазначив португалець в ефірі.

Збірна Португалії вже за крок від кваліфікації на чемпіонат світу – місце у фінальному турнірі команда може гарантувати собі вже цього четверга, якщо переможе Ірландію.