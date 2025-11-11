Роналду: «Буду грати ще десять років, жартую»
Крішітану висловився про можливе завершення кар'єри
близько 2 годин тому
Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду з гумором відповів на запитання журналістів щодо можливого завершення кар’єри.
— Ви говорили, що скоро завершите кар’єру.
— Це станеться через десять років (усміхається). Ось це для мене «скоро». Люди думають, що коли я кажу «скоро завершу кар’єру», то це означає пів року чи рік. Я жартую (сміється).
Коли досягаєш певного віку, рахунок іде вже на місяці. У футболі я намагаюся отримувати задоволення, забиваючи голи. Як ви знаєте, мені 40 років, і я стараюся насолоджуватися кожною миттю, рухаючись уперед. Моє тіло, гадаю, у хорошій формі.
Я забиваю голи й допомагаю команді. Я хочу вигравати трофеї. Це моє життя, — сказав Роналду в інтерв’ю EFE.
Раніше, Роналду став рекордсменом за голами у відборах на чемпіонат світу.
