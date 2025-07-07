Павло Василенко

У Гонконзі відкрилася виставка трофеїв, футболок та інших пам'ятних речей португальської зірки футболу Кріштіану Роналду, і шанувальники вишиковуються в багатогодинні черги перед відкриттям у понеділок.

«CR7 LIFE Museum Hong Kong» – перший музей, присвячений Роналду за межами його рідної Португалії. Він розташований в розкішному торговому центрі, і, серед іншого, фанати можуть знайти дві статуї Роналду в натуральну величину.

Давній шанувальник гравця Томас Фроес оголосив, що п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» особисто зустріне фанатів найближчим часом. Виставка в Гонконзі триватиме рік, а потім переїде до Китаю, повідомляє AFP.

40-річний Роналду виступає в Аль-Насрі з Саудівської Аравії.