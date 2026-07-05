Павло Василенко

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підтвердив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім мундіалем у його кар'єрі. Легендарний нападник зізнався, що намагається насолоджуватися кожною миттю турніру та сподівається якомога довше залишатися в боротьбі за трофей.

«Я хочу насолодитися цим якомога більше, тому що так, це буде мій останній чемпіонат світу. Але я сподіваюся, що мій останній матч на мундіалі буде не завтра», – сказав Роналду напередодні поєдинку з Іспанією.

40-річний форвард не приховує, що мріє допомогти Португалії пройти далі та продовжити шлях до омріяного титулу чемпіона світу, якого досі немає у його багатій колекції трофеїв.

Під час спілкування з журналістами Роналду також із гумором відповів на запитання, чи відчуває особливе хвилювання перед матчем зі збірною Іспанії, подібне до того, яке переживав перед зустріччю з Хорватією.

«Я відчую це завтра, у день матчу. Це приходить саме тоді – тремтіння, піт, особливі емоції. Але поки що я нічого не відчуваю. Завтра відчую… а може, й ні, побачимо», – пожартував португалець.

Для Роналду нинішній чемпіонат світу став особливим не лише через спортивні амбіції, а й тому, що він стане його останнім виступом на головному футбольному турнірі планети.