Павло Василенко

Іспанські ЗМІ помітили, що мадридський Реал демонстративно мовчить щодо своїх номінантів на «Золотий м'яч». Троє гравців Королівського клубу – Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор та Джуд Беллінгем – потрапили до списку 30 гравців, які змагатимуться за найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі.

Незважаючи на це, соціальні мережі Реала взагалі не потурбувалися оголосити своїх номінованих гравців у різних категоріях – на відміну практично від усіх інших клубів.

Цей своєрідний бойкот з боку Реала не дивує, враховуючи те, що сталося минулого року. У той час Вінісіус Жуніор вважався великим фаворитом на «Золотий м'яч», але напередодні церемонії стало відомо, що нагороду отримає півзахисник Манчестер Сіті Родрі, що розлютило керівництво мадридського клубу.

Ніхто з мадридського Реала не поїхав до Парижа на гала-вечір. Клуб навіть скасував спеціальну майже п'ятигодинну програму, присвячену «Золотому м'ячу», яку готував для RMTV.

Церемонія відбудеться 22 вересня цього року, і буде цікаво подивитися, чи будуть представники Реала цього разу в Парижі.