Роналду забив 970-й гол у професійній кар'єрі
Для португальця це 25-й гол у поточному сезоні
близько 2 годин тому
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду відзначився забитим м'ячем у матчі 30-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Аглі (2:0). Цей гол став для 40-річного португальця 970-м у професійній кар'єрі.
Роналду встановив остаточний рахунок зустрічі на 76-й хвилині. У поточному сезоні Про-ліги на рахунку форварда 25 голів та 2 результативні передачі у 26 матчах.
Перемога дозволила Аль-Насру зберегти перше місце у турнірній таблиці.
Раніше повідомляли, що Роналду оформив дубль у матчі чемпіонату Саудівської Аравії.
