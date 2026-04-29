Денис Сєдашов

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду відзначився забитим м'ячем у матчі 30-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Аглі (2:0). Цей гол став для 40-річного португальця 970-м у професійній кар'єрі.

Роналду встановив остаточний рахунок зустрічі на 76-й хвилині. У поточному сезоні Про-ліги на рахунку форварда 25 голів та 2 результативні передачі у 26 матчах.

Перемога дозволила Аль-Насру зберегти перше місце у турнірній таблиці.

Раніше повідомляли, що Роналду оформив дубль у матчі чемпіонату Саудівської Аравії.