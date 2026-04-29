Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 23) пробилася до півфіналу турніру серії WTA 1000 у Мадриді. У чвертьфінальному поєдинку вона у двох сетах переграла представницю Чехії Лінду Носкову (WTA 14).

Матч тривав 1 годину 27 хвилин. За гру Костюк виконала 2 ейси, припустилася 4 подвійних помилок і реалізувала 6 із 23 брейк-пойнтів. Носкова виконала 2 ейси, 7 подвійних помилок та 4 із 5 реалізованих брейк-пойнтів.

WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. 1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) – 7:6 (7:1), 6:0

Наступною суперницею Костюк буде Анастасія Потапова (Австрія, LL).

Костюк: «Я рада, що зараз граю найкращий теніс у своїй кар’єрі».