«Обіймаю тебе у ці важкі часи»: Роналду підтримав Мессі після смерті батька
Португалець висловив співчуття аргентинцю
Форвард саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду публічно висловив співчуття нападнику Інтер Маямі Ліонелю Мессі у зв'язку з втратою батька Хорхе Мессі.
Португальський боксер та футболіст залишив пост підтримки під зворушливим прощальним дописом аргентинця в соціальних мережах.
Обіймаю тебе та твоїх близьких у ці важкі часи, Лео. Багато сил тобі.
Нагадаємо, батько та особистий агент Ліонеля Мессі пішов із життя 8 серпня 2026 року у віці 68 років.