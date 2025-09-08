У відбірковому матчі чемпіонату світу-2026 збірна Португалії розгромила Вірменію з рахунком 5:0 у Єревані. Дубль оформив Кріштіану Роналду.

Ці два голи дозволили йому обійти Ліонеля Мессі за кількістю забитих м’ячів у відборах на чемпіонат світу. Тепер на рахунку португальця 38 результативних ударів, тоді як аргентинець має 36.

Більше за Роналду у відбіркових матчах забив лише один футболіст – Карлос Руїс із Гватемали, в активі якого 39 голів. Для встановлення абсолютного рекорду Кріштіану потрібно ще двічі відзначитися у кваліфікації.